1 XOF 兌 SBD

XE 貨幣轉換器
XOF
SBD
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1 XOF = 0 SBD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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|0.014057
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.013646
|0.013676
波動率
|0.79%
|0.81%
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