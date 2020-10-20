1 XOF 兌 SAR

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非洲財政共同體法郎 兌換為 沙地阿拉伯利雅 最近更新時間：Jul 3, 2024, 13:49 UTC

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1 SAR162.134 XOF
5 SAR810.669 XOF
10 SAR1,621.34 XOF
25 SAR4,053.34 XOF
50 SAR8,106.69 XOF
100 SAR16,213.4 XOF
500 SAR81,066.9 XOF
1,000 SAR162,134 XOF
5,000 SAR810,669 XOF
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