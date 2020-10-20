1 XOF 兌 RWF

XE 貨幣轉換器
XOF
RWF
|1 XOF
|2.15653 RWF
|5 XOF
|10.7826 RWF
|10 XOF
|21.5653 RWF
|25 XOF
|53.9132 RWF
|50 XOF
|107.826 RWF
|100 XOF
|215.653 RWF
|500 XOF
|1,078.26 RWF
|1,000 XOF
|2,156.53 RWF
|5,000 XOF
|10,782.6 RWF
|10,000 XOF
|21,565.3 RWF
1 XOF = 0 RWF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.1777
|2.1777
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.1264
|2.0904
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.1497
|2.1338
波動率
|0.66%
|0.60%
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