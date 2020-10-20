1 XOF 兌 QAR

XE 貨幣轉換器
XOF
QAR
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|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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