1 XOF 兌 NIO

XE 貨幣轉換器
XOF
NIO
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|0.0606451 NIO
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|0.606451 NIO
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1 XOF = 0 NIO
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.061122
|0.061122
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.060297
|0.060361
波動率
|0.39%
|0.47%
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