1 XOF 兌 NGN

XE 貨幣轉換器
XOF
NGN
|1 XOF
|2.50914 NGN
|5 XOF
|12.5457 NGN
|10 XOF
|25.0914 NGN
|25 XOF
|62.7284 NGN
|50 XOF
|125.457 NGN
|100 XOF
|250.914 NGN
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|1,000 XOF
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|25,091.4 NGN
1 XOF = 0 NGN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.5119
|2.5368
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.4095
|1.7498
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.4630
|2.2878
波動率
|1.13%
|2.91%
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