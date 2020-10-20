1 XOF 兌 NAD

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非洲財政共同體法郎 兌換為 納米比亞元 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:09 UTC

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XOF
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NAD
1 XOF0.0302771 NAD
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5,000 XOF151.385 NAD
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nad
NAD
xof
XOF
1 NAD33.0283 XOF
5 NAD165.141 XOF
10 NAD330.283 XOF
25 NAD825.707 XOF
50 NAD1,651.41 XOF
100 NAD3,302.83 XOF
500 NAD16,514.1 XOF
1,000 NAD33,028.3 XOF
5,000 NAD165,141 XOF
10,000 NAD330,283 XOF

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1 非洲財政共同體法郎 兌換為 納米比亞元 統計資料

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