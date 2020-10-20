1 XOF 兌 NAD

XE 貨幣轉換器
XOF
NAD
|1 XOF
|0.0302771 NAD
|5 XOF
|0.151385 NAD
|10 XOF
|0.302771 NAD
|25 XOF
|0.756927 NAD
|50 XOF
|1.51385 NAD
|100 XOF
|3.02771 NAD
|500 XOF
|15.1385 NAD
|1,000 XOF
|30.2771 NAD
|5,000 XOF
|151.385 NAD
|10,000 XOF
|302.771 NAD
1 XOF = 0 NAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.031493
|0.031493
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.029276
|0.029276
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.030171
|0.030451
波動率
|0.85%
|0.63%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 納米比亞元 匯率是 NAD 兌換 USD 匯率。 Namibian Dollars 的貨幣代碼為 NAD。 貨幣符號為 $。More 納米比亞元 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings