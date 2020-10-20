1 XOF 兌 MZN

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非洲財政共同體法郎 兌換為 莫桑比克梅蒂卡爾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:09 UTC

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1 MZN9.51341 XOF
5 MZN47.5671 XOF
10 MZN95.1341 XOF
25 MZN237.835 XOF
50 MZN475.671 XOF
100 MZN951.341 XOF
500 MZN4,756.71 XOF
1,000 MZN9,513.41 XOF
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