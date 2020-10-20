1 XOF 兌 MZN

XE 貨幣轉換器
XOF
MZN
|1 XOF
|0.105115 MZN
|5 XOF
|0.525574 MZN
|10 XOF
|1.05115 MZN
|25 XOF
|2.62787 MZN
|50 XOF
|5.25574 MZN
|100 XOF
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1 XOF = 0 MZN
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.10580
|0.10626
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.10358
|0.10338
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.10445
|0.10466
波動率
|0.35%
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