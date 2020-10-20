1 XOF 兌 MMK

XE 貨幣轉換器
XOF
MMK
|1 XOF
|3.45409 MMK
|5 XOF
|17.2704 MMK
|10 XOF
|34.5409 MMK
|25 XOF
|86.3522 MMK
|50 XOF
|172.704 MMK
|100 XOF
|345.409 MMK
|500 XOF
|1,727.04 MMK
|1,000 XOF
|3,454.09 MMK
|5,000 XOF
|17,270.4 MMK
|10,000 XOF
|34,540.9 MMK
1 XOF = 0 MMK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|3.4935
|3.4935
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|3.4168
|3.3980
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|3.4414
|3.4440
波動率
|0.32%
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