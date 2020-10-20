1 XOF 兌 LYD

XE 貨幣轉換器
XOF
LYD
|1 XOF
|0.00801696 LYD
|5 XOF
|0.0400848 LYD
|10 XOF
|0.0801696 LYD
|25 XOF
|0.200424 LYD
|50 XOF
|0.400848 LYD
|100 XOF
|0.801696 LYD
|500 XOF
|4.00848 LYD
|1,000 XOF
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|5,000 XOF
|40.0848 LYD
|10,000 XOF
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1 XOF = 0 LYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0080642
|0.0080676
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.0078242
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0079589
|0.0079674
波動率
|0.42%
|0.43%
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