1 XOF 兌 LUF

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低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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波動率
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
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