1 XOF 兌 LUF

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非洲財政共同體法郎 兌換為 Luxembourg Franc 最近更新時間：Jul 3, 2024, 19:37 UTC

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50 XOF3.07489 LUF
100 XOF6.14978 LUF
500 XOF30.7489 LUF
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1 LUF16.2607 XOF
5 LUF81.3037 XOF
10 LUF162.607 XOF
25 LUF406.519 XOF
50 LUF813.037 XOF
100 LUF1,626.07 XOF
500 LUF8,130.37 XOF
1,000 LUF16,260.7 XOF
5,000 LUF81,303.7 XOF
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