1 XOF 兌 LRD

XE 貨幣轉換器
XOF
LRD
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|5 XOF
|1.59924 LRD
|10 XOF
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1 XOF = 0 LRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.32227
|0.32227
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.31561
|0.31063
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.31847
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波動率
|0.38%
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