1 XOF 兌 LRD

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非洲財政共同體法郎 兌換為 利比里亞元 最近更新時間：Jul 3, 2024, 17:18 UTC

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1 LRD3.12649 XOF
5 LRD15.6324 XOF
10 LRD31.2649 XOF
25 LRD78.1621 XOF
50 LRD156.324 XOF
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500 LRD1,563.24 XOF
1,000 LRD3,126.49 XOF
5,000 LRD15,632.4 XOF
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