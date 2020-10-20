1 XOF 兌 LBP

XE 貨幣轉換器
XOF
LBP
|1 XOF
|149.678 LBP
|5 XOF
|748.391 LBP
|10 XOF
|1,496.78 LBP
|25 XOF
|3,741.95 LBP
|50 XOF
|7,483.91 LBP
|100 XOF
|14,967.8 LBP
|500 XOF
|74,839.1 LBP
|1,000 XOF
|149,678 LBP
|5,000 XOF
|748,391 LBP
|10,000 XOF
|1,496,780 LBP
1 XOF = 0 LBP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|150.55
|151.50
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|146.21
|145.57
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|148.89
|149.15
波動率
|0.98%
|0.99%
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