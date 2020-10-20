1 XOF 兌 LBP

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非洲財政共同體法郎 兌換為 黎巴嫩鎊 最近更新時間：Jul 3, 2024, 14:56 UTC

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5 XOF748.391 LBP
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10 LBP0.06681 XOF
25 LBP0.167025 XOF
50 LBP0.33405 XOF
100 LBP0.6681 XOF
500 LBP3.3405 XOF
1,000 LBP6.681 XOF
5,000 LBP33.405 XOF
10,000 LBP66.81 XOF

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