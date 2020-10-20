1 XOF 兌 LAK

XE 貨幣轉換器
XOF
LAK
|1 XOF
|36.478 LAK
|5 XOF
|182.39 LAK
|10 XOF
|364.78 LAK
|25 XOF
|911.95 LAK
|50 XOF
|1,823.9 LAK
|100 XOF
|3,647.8 LAK
|500 XOF
|18,239 LAK
|1,000 XOF
|36,478 LAK
|5,000 XOF
|182,390 LAK
|10,000 XOF
|364,780 LAK
1 XOF = 0 LAK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|36.307
|36.307
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|35.284
|34.235
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|35.760
|35.290
波動率
|0.55%
|0.56%
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