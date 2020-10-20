1 XOF 兌 KYD

XE 貨幣轉換器
XOF
KYD
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|0.00135176 KYD
|5 XOF
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|10 XOF
|0.0135176 KYD
|25 XOF
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|0.0675882 KYD
|100 XOF
|0.135176 KYD
|500 XOF
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|1,000 XOF
|1.35176 KYD
|5,000 XOF
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1 XOF = 0 KYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0013680
|0.0013680
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.0013307
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0013466
|0.0013475
波動率
|0.33%
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