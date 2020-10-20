1 XOF 兌 KHR

XE 貨幣轉換器
XOF
KHR
|1 XOF
|6.77152 KHR
|5 XOF
|33.8576 KHR
|10 XOF
|67.7152 KHR
|25 XOF
|169.288 KHR
|50 XOF
|338.576 KHR
|100 XOF
|677.152 KHR
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|1,000 XOF
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|33,857.6 KHR
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|67,715.2 KHR
1 XOF = 0 KHR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|6.8258
|6.8258
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|6.7001
|6.5424
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|6.7508
|6.6995
波動率
|0.42%
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