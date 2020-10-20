1 XOF 兌 IRR

XE 貨幣轉換器
XOF
IRR
|1 XOF
|69.0401 IRR
|5 XOF
|345.201 IRR
|10 XOF
|690.401 IRR
|25 XOF
|1,726 IRR
|50 XOF
|3,452.01 IRR
|100 XOF
|6,904.01 IRR
|500 XOF
|34,520.1 IRR
|1,000 XOF
|69,040.1 IRR
|5,000 XOF
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|10,000 XOF
|690,401 IRR
1 XOF = 0 IRR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|70.452
|70.452
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|68.489
|67.773
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|69.215
|69.012
波動率
|0.42%
|0.60%
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