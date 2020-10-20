1 XOF 兌 IQD

XE 貨幣轉換器
XOF
IQD
|1 XOF
|2.15328 IQD
|5 XOF
|10.7664 IQD
|10 XOF
|21.5328 IQD
|25 XOF
|53.832 IQD
|50 XOF
|107.664 IQD
|100 XOF
|215.328 IQD
|500 XOF
|1,076.64 IQD
|1,000 XOF
|2,153.28 IQD
|5,000 XOF
|10,766.4 IQD
|10,000 XOF
|21,532.8 IQD
1 XOF = 0 IQD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|2.1748
|2.1748
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|2.1324
|2.1200
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|2.1474
|2.1492
波動率
|0.29%
|0.27%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 伊拉克第納爾 匯率是 IQD 兌換 USD 匯率。 Iraqi Dinars 的貨幣代碼為 IQD。 貨幣符號為 ع.د。More 伊拉克第納爾 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings