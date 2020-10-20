1 XOF 兌 IMP

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非洲財政共同體法郎 兌換為 人島鎊 最近更新時間：Jul 3, 2024, 17:17 UTC

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1 XOF0.00129036 IMP
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10 XOF0.0129036 IMP
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5,000 XOF6.45179 IMP
10,000 XOF12.9036 IMP

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IMP
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XOF
1 IMP774.979 XOF
5 IMP3,874.89 XOF
10 IMP7,749.79 XOF
25 IMP19,374.5 XOF
50 IMP38,748.9 XOF
100 IMP77,497.9 XOF
500 IMP387,489 XOF
1,000 IMP774,979 XOF
5,000 IMP3,874,890 XOF
10,000 IMP7,749,790 XOF

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1 非洲財政共同體法郎 兌換為 人島鎊 統計資料

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