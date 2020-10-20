1 XOF 兌 IDR

XE 貨幣轉換器
XOF
IDR
|1 XOF
|26.8846 IDR
|5 XOF
|134.423 IDR
|10 XOF
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|25 XOF
|672.115 IDR
|50 XOF
|1,344.23 IDR
|100 XOF
|2,688.46 IDR
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|13,442.3 IDR
|1,000 XOF
|26,884.6 IDR
|5,000 XOF
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1 XOF = 0 IDR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|27.057
|27.057
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|26.670
|25.803
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|26.831
|26.556
波動率
|0.34%
|0.38%
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