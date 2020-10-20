1 XOF 兌 HNL

XE 貨幣轉換器
XOF
HNL
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|0.040785 HNL
|5 XOF
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|10 XOF
|0.40785 HNL
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1 XOF = 0 HNL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.041087
|0.041087
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.040239
|0.039950
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.040532
|0.040533
波動率
|0.29%
|0.28%
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