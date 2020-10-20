1 XOF 兌 GTQ

XE 貨幣轉換器
XOF
GTQ
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|5 XOF
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|10 XOF
|0.127922 GTQ
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|0.639611 GTQ
|100 XOF
|1.27922 GTQ
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|1,000 XOF
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1 XOF = 0 GTQ
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.012916
|0.012916
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.012600
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.012733
|0.012751
波動率
|0.29%
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