1 XOF 兌 GHC

XE 貨幣轉換器
XOF
GHC
|1 XOF
|253.617 GHC
|5 XOF
|1,268.08 GHC
|10 XOF
|2,536.17 GHC
|25 XOF
|6,340.42 GHC
|50 XOF
|12,680.8 GHC
|100 XOF
|25,361.7 GHC
|500 XOF
|126,808 GHC
|1,000 XOF
|253,617 GHC
|5,000 XOF
|1,268,080 GHC
|10,000 XOF
|2,536,170 GHC
1 XOF = 0 GHC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.025136
|0.025136
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.024398
|0.021759
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.024655
|0.023349
波動率
|0.39%
|0.63%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
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