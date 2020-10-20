1 XOF 兌 ETB

XE 貨幣轉換器
XOF
ETB
|1 XOF
|0.095038 ETB
|5 XOF
|0.47519 ETB
|10 XOF
|0.95038 ETB
|25 XOF
|2.37595 ETB
|50 XOF
|4.7519 ETB
|100 XOF
|9.5038 ETB
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|1,000 XOF
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1 XOF = 0 ETB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.095404
|0.095404
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.093130
|0.092031
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.094348
|0.093997
波動率
|0.44%
|0.41%
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