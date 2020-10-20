1 XOF 兌 DEM

XE 貨幣轉換器
XOF
DEM
|1 XOF
|0.00298164 DEM
|5 XOF
|0.0149082 DEM
|10 XOF
|0.0298164 DEM
|25 XOF
|0.0745411 DEM
|50 XOF
|0.149082 DEM
|100 XOF
|0.298164 DEM
|500 XOF
|1.49082 DEM
|1,000 XOF
|2.98164 DEM
|5,000 XOF
|14.9082 DEM
|10,000 XOF
|29.8164 DEM
1 XOF = 0 DEM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0015245
|0.0015245
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0015245
|0.0015245
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0015245
|0.0015245
波動率
|0.00%
|0.00%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 German Deutsche Mark 匯率是 DEM 兌換 USD 匯率。 German Deutsche Marks 的貨幣代碼為 DEM。
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings