1 XOF 兌 CUC

XE 貨幣轉換器
XOF
CUC
|1 XOF
|0.00164464 CUC
|5 XOF
|0.00822321 CUC
|10 XOF
|0.0164464 CUC
|25 XOF
|0.0411161 CUC
|50 XOF
|0.0822321 CUC
|100 XOF
|0.164464 CUC
|500 XOF
|0.822321 CUC
|1,000 XOF
|1.64464 CUC
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|8.22321 CUC
|10,000 XOF
|16.4464 CUC
1 XOF = 0 CUC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0016628
|0.0016628
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0016282
|0.0016191
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0016400
|0.0016413
波動率
|0.31%
|0.28%
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