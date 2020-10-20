1 XOF 兌 CUC

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1CFA

1 非洲財政共同體法郎 =

0.001644642 古巴可兌換披索

1 CUC = 608.035 XOF

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
非洲財政共同體法郎 兌換為 古巴可兌換披索 最近更新時間：Jul 3, 2024, 17:16 UTC

將 非洲財政共同體法郎 轉換為 古巴可兌換披索

xof
XOF
cuc
CUC
1 XOF0.00164464 CUC
5 XOF0.00822321 CUC
10 XOF0.0164464 CUC
25 XOF0.0411161 CUC
50 XOF0.0822321 CUC
100 XOF0.164464 CUC
500 XOF0.822321 CUC
1,000 XOF1.64464 CUC
5,000 XOF8.22321 CUC
10,000 XOF16.4464 CUC

將 古巴可兌換披索 轉換為 非洲財政共同體法郎

cuc
CUC
xof
XOF
1 CUC608.035 XOF
5 CUC3,040.18 XOF
10 CUC6,080.35 XOF
25 CUC15,200.9 XOF
50 CUC30,401.8 XOF
100 CUC60,803.5 XOF
500 CUC304,018 XOF
1,000 CUC608,035 XOF
5,000 CUC3,040,180 XOF
10,000 CUC6,080,350 XOF

XOF 兌換 CUC 圖表

1 XOF = 0 CUC

檢視完整圖表

1 非洲財政共同體法郎 兌換為 古巴可兌換披索 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
0.00166280.0016628
低位
0.00162820.0016191
平均
0.00164000.0016413
波動率
0.31%0.28%

貨幣資訊

xof

XOF - 非洲財政共同體法郎

我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。

More 非洲財政共同體法郎 info
cuc

CUC - 古巴可兌換披索

我們的貨幣排名顯示最熱門的 古巴可兌換披索 匯率是 CUC 兌換 USD 匯率。 Cuban Convertible Pesos 的貨幣代碼為 CUC。 貨幣符號為 $。

More 古巴可兌換披索 info

熱門 非洲財政共同體法郎 (XOF) 貨幣配對

usd

將 XOF 轉換為 USD

eur

將 XOF 轉換為 EUR

gbp

將 XOF 轉換為 GBP

jpy

將 XOF 轉換為 JPY

cad

將 XOF 轉換為 CAD

aud

將 XOF 轉換為 AUD

chf

將 XOF 轉換為 CHF

cny

將 XOF 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings