1 XOF 兌 CRC

XE 貨幣轉換器
XOF
CRC
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|10 XOF
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|21.6339 CRC
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1 XOF = 0 CRC
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.88064
|0.88064
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.84612
|0.81199
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.86061
|0.84340
波動率
|0.88%
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