1 XOF 兌 CNH

XE 貨幣轉換器
XOF
CNH
|1 XOF
|0.0120157 CNH
|5 XOF
|0.0600784 CNH
|10 XOF
|0.120157 CNH
|25 XOF
|0.300392 CNH
|50 XOF
|0.600784 CNH
|100 XOF
|1.20157 CNH
|500 XOF
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|1,000 XOF
|12.0157 CNH
|5,000 XOF
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|10,000 XOF
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1 XOF = 0 CNH
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.012055
|0.012055
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.011840
|0.011761
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.011933
|0.011909
波動率
|0.28%
|0.23%
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