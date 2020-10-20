1 XOF 兌 BRL

XE 貨幣轉換器
XOF
BRL
|1 XOF
|0.00918 BRL
|5 XOF
|0.0459 BRL
|10 XOF
|0.0918 BRL
|25 XOF
|0.2295 BRL
|50 XOF
|0.459 BRL
|100 XOF
|0.918 BRL
|500 XOF
|4.59 BRL
|1,000 XOF
|9.18 BRL
|5,000 XOF
|45.9 BRL
|10,000 XOF
|91.8 BRL
1 XOF = 0 BRL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0093022
|0.0093022
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0086791
|0.0082924
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0088849
|0.0085871
波動率
|0.74%
|0.62%
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