1 XOF 兌 AZM

XE 貨幣轉換器
XOF
AZM
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|13.9836 AZM
|5 XOF
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|10 XOF
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|349.59 AZM
|50 XOF
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|1,000 XOF
|13,983.6 AZM
|5,000 XOF
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1 XOF = 0 AZM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0028275
|0.0028275
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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|0.0027540
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0027886
|0.0027911
波動率
|0.32%
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我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
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