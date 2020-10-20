1 XCD 兌 JPY

XE 貨幣轉換器
XCD
JPY
|1 XCD
|59.803 JPY
|5 XCD
|299.015 JPY
|10 XCD
|598.03 JPY
|25 XCD
|1,495.07 JPY
|50 XCD
|2,990.15 JPY
|100 XCD
|5,980.3 JPY
|500 XCD
|29,901.5 JPY
|1,000 XCD
|59,803 JPY
|5,000 XCD
|299,015 JPY
|10,000 XCD
|598,030 JPY
1 XCD = 0 JPY
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|59.812
|59.812
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|57.403
|55.987
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|58.669
|57.857
波動率
|0.25%
|0.45%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 東加勒比海元 匯率是 XCD 兌換 USD 匯率。 East Caribbean Dollars 的貨幣代碼為 XCD。 貨幣符號為 $。More 東加勒比海元 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 日本圓 匯率是 JPY 兌換 USD 匯率。 日本圓 的貨幣代碼為 JPY。 貨幣符號為 ¥。More 日本圓 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings