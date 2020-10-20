1 WST 兌 NPR

XE 貨幣轉換器
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1 WST = 0 NPR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|49.161
|49.862
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|48.606
|48.001
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
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|48.707
波動率
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