1 WST 兌 LBP

XE 貨幣轉換器
WST
LBP
|1 WST
|33,147.2 LBP
|5 WST
|165,736 LBP
|10 WST
|331,472 LBP
|25 WST
|828,679 LBP
|50 WST
|1,657,360 LBP
|100 WST
|3,314,720 LBP
|500 WST
|16,573,600 LBP
|1,000 WST
|33,147,200 LBP
|5,000 WST
|165,736,000 LBP
|10,000 WST
|331,472,000 LBP
1 WST = 0 LBP
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|33,609
|33,708
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|32,819
|32,220
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|33,234
|33,148
波動率
|0.93%
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