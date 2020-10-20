1 WST 兌 LBP

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薩摩亞塔拉 兌換為 黎巴嫩鎊 最近更新時間：Jul 4, 2024, 15:17 UTC

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1 WST33,147.2 LBP
5 WST165,736 LBP
10 WST331,472 LBP
25 WST828,679 LBP
50 WST1,657,360 LBP
100 WST3,314,720 LBP
500 WST16,573,600 LBP
1,000 WST33,147,200 LBP
5,000 WST165,736,000 LBP
10,000 WST331,472,000 LBP

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lbp
LBP
wst
WST
1 LBP0.0000301685 WST
5 LBP0.000150843 WST
10 LBP0.000301685 WST
25 LBP0.000754213 WST
50 LBP0.00150843 WST
100 LBP0.00301685 WST
500 LBP0.0150843 WST
1,000 LBP0.0301685 WST
5,000 LBP0.150843 WST
10,000 LBP0.301685 WST

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1 薩摩亞塔拉 兌換為 黎巴嫩鎊 統計資料

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波動率
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