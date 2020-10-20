1 WST 兌 GYD

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1WS$

1.00 薩摩亞塔拉 =

76.197452 圭亞那元

1 GYD = 0.0131238 WST

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
薩摩亞塔拉 兌換為 圭亞那元 最近更新時間：Jul 4, 2024, 15:15 UTC

將 薩摩亞塔拉 轉換為 圭亞那元

wst
WST
gyd
GYD
1 WST76.1975 GYD
5 WST380.987 GYD
10 WST761.975 GYD
25 WST1,904.94 GYD
50 WST3,809.87 GYD
100 WST7,619.75 GYD
500 WST38,098.7 GYD
1,000 WST76,197.5 GYD
5,000 WST380,987 GYD
10,000 WST761,975 GYD

將 圭亞那元 轉換為 薩摩亞塔拉

gyd
GYD
wst
WST
1 GYD0.0131238 WST
5 GYD0.065619 WST
10 GYD0.131238 WST
25 GYD0.328095 WST
50 GYD0.65619 WST
100 GYD1.31238 WST
500 GYD6.5619 WST
1,000 GYD13.1238 WST
5,000 GYD65.619 WST
10,000 GYD131.238 WST

WST 兌換 GYD 圖表

1 WST = 0 GYD

檢視完整圖表

1 薩摩亞塔拉 兌換為 圭亞那元 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
76.92277.989
低位
75.97975.018
平均
76.43676.178
波動率
0.30%0.73%

貨幣資訊

wst

WST - 薩摩亞塔拉

我們的貨幣排名顯示最熱門的 薩摩亞塔拉 匯率是 WST 兌換 USD 匯率。 Samoan Tala 的貨幣代碼為 WST。 貨幣符號為 WS$。

More 薩摩亞塔拉 info
gyd

GYD - 圭亞那元

我們的貨幣排名顯示最熱門的 圭亞那元 匯率是 GYD 兌換 USD 匯率。 Guyanese Dollars 的貨幣代碼為 GYD。 貨幣符號為 $。

More 圭亞那元 info

熱門 薩摩亞塔拉 (WST) 貨幣配對

usd

將 WST 轉換為 USD

eur

將 WST 轉換為 EUR

gbp

將 WST 轉換為 GBP

jpy

將 WST 轉換為 JPY

cad

將 WST 轉換為 CAD

aud

將 WST 轉換為 AUD

chf

將 WST 轉換為 CHF

cny

將 WST 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings