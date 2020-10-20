1 WST 兌 GYD

XE 貨幣轉換器
WST
GYD
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|5 WST
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|10 WST
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|25 WST
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1 WST = 0 GYD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|76.922
|77.989
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|75.979
|75.018
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|76.436
|76.178
波動率
|0.30%
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