1 WST 兌 CZK

XE 貨幣轉換器
WST
CZK
|1 WST
|8.50041 CZK
|5 WST
|42.5021 CZK
|10 WST
|85.0041 CZK
|25 WST
|212.51 CZK
|50 WST
|425.021 CZK
|100 WST
|850.041 CZK
|500 WST
|4,250.21 CZK
|1,000 WST
|8,500.41 CZK
|5,000 WST
|42,502.1 CZK
|10,000 WST
|85,004.1 CZK
1 WST = 0 CZK
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|8.5673
|8.8767
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|8.2738
|8.2738
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|8.4540
|8.4574
波動率
|0.53%
|0.82%
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