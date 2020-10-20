1 QAR 兌 YER

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QAR
YER
|1 QAR
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|5 QAR
|343.682 YER
|10 QAR
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1 QAR = 0 YER
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|68.800
|68.800
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|68.731
|68.648
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|68.758
|68.759
波動率
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