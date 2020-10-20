1 QAR 兌 YER

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

68.736471 也門里亞爾

1 YER = 0.0145483 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
卡塔爾利雅 兌換為 也門里亞爾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:24 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 也門里亞爾

qar
QAR
yer
YER
1 QAR68.7365 YER
5 QAR343.682 YER
10 QAR687.365 YER
25 QAR1,718.41 YER
50 QAR3,436.82 YER
100 QAR6,873.65 YER
500 QAR34,368.2 YER
1,000 QAR68,736.5 YER
5,000 QAR343,682 YER
10,000 QAR687,365 YER

將 也門里亞爾 轉換為 卡塔爾利雅

yer
YER
qar
QAR
1 YER0.0145483 QAR
5 YER0.0727416 QAR
10 YER0.145483 QAR
25 YER0.363708 QAR
50 YER0.727416 QAR
100 YER1.45483 QAR
500 YER7.27416 QAR
1,000 YER14.5483 QAR
5,000 YER72.7416 QAR
10,000 YER145.483 QAR

QAR 兌換 YER 圖表

1 QAR = 0 YER

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 也門里亞爾 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
68.80068.800
低位
68.73168.648
平均
68.75868.759
波動率
0.04%0.05%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
yer

YER - 也門里亞爾

我們的貨幣排名顯示最熱門的 也門里亞爾 匯率是 YER 兌換 USD 匯率。 Yemeni Rials 的貨幣代碼為 YER。 貨幣符號為 ﷼。

More 也門里亞爾 info

熱門 卡塔爾利雅 (QAR) 貨幣配對

usd

將 QAR 轉換為 USD

eur

將 QAR 轉換為 EUR

gbp

將 QAR 轉換為 GBP

jpy

將 QAR 轉換為 JPY

cad

將 QAR 轉換為 CAD

aud

將 QAR 轉換為 AUD

chf

將 QAR 轉換為 CHF

cny

將 QAR 轉換為 CNY

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 7000 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings