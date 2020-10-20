1 QAR 兌 VES

XE 貨幣轉換器
QAR
VES
|1 QAR
|10.006 VES
|5 QAR
|50.0298 VES
|10 QAR
|100.06 VES
|25 QAR
|250.149 VES
|50 QAR
|500.298 VES
|100 QAR
|1,000.6 VES
|500 QAR
|5,002.98 VES
|1,000 QAR
|10,006 VES
|5,000 QAR
|50,029.8 VES
|10,000 QAR
|100,060 VES
1 QAR = 0 VES
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|10.186
|10.186
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|9.9584
|9.9245
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|10.003
|9.9993
波動率
|0.48%
|0.28%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 委內瑞拉玻利瓦爾 匯率是 VES 兌換 USD 匯率。 Venezuelan Bolívares 的貨幣代碼為 VES。 貨幣符號為 Bs.S。More 委內瑞拉玻利瓦爾 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings