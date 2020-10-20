1 QAR 兌 VEB

XE 貨幣轉換器
QAR
VEB
|1 QAR
|1,000,590,000 VEB
|5 QAR
|5,002,930,000 VEB
|10 QAR
|10,005,900,000 VEB
|25 QAR
|25,014,700,000 VEB
|50 QAR
|50,029,300,000 VEB
|100 QAR
|100,059,000,000 VEB
|500 QAR
|500,293,000,000 VEB
|1,000 QAR
|1,000,590,000,000 VEB
|5,000 QAR
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|10,000 QAR
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1 QAR = 0 VEB
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|1,018,600
|1,018,600
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|995,840
|992,450
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|1,000,300
|999,930
波動率
|0.48%
|0.28%
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