1 QAR 兌 TMM

XE 貨幣轉換器
QAR
TMM
|1 QAR
|4,812.61 TMM
|5 QAR
|24,063 TMM
|10 QAR
|48,126.1 TMM
|25 QAR
|120,315 TMM
|50 QAR
|240,630 TMM
|100 QAR
|481,261 TMM
|500 QAR
|2,406,300 TMM
|1,000 QAR
|4,812,610 TMM
|5,000 QAR
|24,063,000 TMM
|10,000 QAR
|48,126,100 TMM
1 QAR = 0 TMM
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.96428
|0.96428
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.95979
|0.95972
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.96235
|0.96154
波動率
|0.14%
|0.17%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 Turkmenistani Manat 匯率是 TMM 兌換 USD 匯率。 Turkmenistani Manats 的貨幣代碼為 TMM。
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings