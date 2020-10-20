1 QAR 兌 SZL

XE 貨幣轉換器
QAR
SZL
|1 QAR
|5.08185 SZL
|5 QAR
|25.4092 SZL
|10 QAR
|50.8185 SZL
|25 QAR
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|50 QAR
|254.092 SZL
|100 QAR
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|50,818.5 SZL
1 QAR = 0 SZL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|5.2107
|5.2838
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|4.9271
|4.9271
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|5.0538
|5.0971
波動率
|0.83%
|0.68%
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