1 QAR 兌 SRG

XE 貨幣轉換器
QAR
SRG
|1 QAR
|8,377.33 SRG
|5 QAR
|41,886.6 SRG
|10 QAR
|83,773.3 SRG
|25 QAR
|209,433 SRG
|50 QAR
|418,866 SRG
|100 QAR
|837,733 SRG
|500 QAR
|4,188,660 SRG
|1,000 QAR
|8,377,330 SRG
|5,000 QAR
|41,886,600 SRG
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|83,773,300 SRG
1 QAR = 0 SRG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|8.8650
|9.6235
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|8.3297
|8.3297
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|8.6331
|9.0244
波動率
|1.67%
|1.86%
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