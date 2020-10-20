1 QAR 兌 SRD

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QAR
SRD
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|41.8938 SRD
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1 QAR = 0 SRD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|8.8650
|9.6235
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|8.3297
|8.3297
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|8.6331
|9.0244
波動率
|1.67%
|1.86%
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