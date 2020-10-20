1 QAR 兌 SOS

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QAR
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|156.497 SOS
|5 QAR
|782.486 SOS
|10 QAR
|1,564.97 SOS
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|3,912.43 SOS
|50 QAR
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|15,649.7 SOS
|500 QAR
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|1,000 QAR
|156,497 SOS
|5,000 QAR
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|10,000 QAR
|1,564,970 SOS
1 QAR = 0 SOS
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|157.85
|158.57
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|156.49
|155.51
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|156.78
|156.77
波動率
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