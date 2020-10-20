1 QAR 兌 SLE

XE 貨幣轉換器
QAR
SLE
|1 QAR
|6.2118 SLE
|5 QAR
|31.059 SLE
|10 QAR
|62.118 SLE
|25 QAR
|155.295 SLE
|50 QAR
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|100 QAR
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|500 QAR
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|1,000 QAR
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|5,000 QAR
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|62,118 SLE
1 QAR = 0 SLE
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|6.2192
|6.3781
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|6.1536
|6.1536
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|6.1838
|6.2185
波動率
|0.36%
|0.60%
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