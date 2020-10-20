1 QAR 兌 SDG

XE 貨幣轉換器
QAR
SDG
|1 QAR
|165.089 SDG
|5 QAR
|825.445 SDG
|10 QAR
|1,650.89 SDG
|25 QAR
|4,127.23 SDG
|50 QAR
|8,254.45 SDG
|100 QAR
|16,508.9 SDG
|500 QAR
|82,544.5 SDG
|1,000 QAR
|165,089 SDG
|5,000 QAR
|825,445 SDG
|10,000 QAR
|1,650,890 SDG
1 QAR = 0 SDG
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|165.12
|165.13
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|160.83
|156.75
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|163.29
|163.17
波動率
|1.03%
|0.97%
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