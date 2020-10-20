1 QAR 兌 SDD

XE 貨幣轉換器
QAR
SDD
|1 QAR
|16,506.4 SDD
|5 QAR
|82,532.1 SDD
|10 QAR
|165,064 SDD
|25 QAR
|412,660 SDD
|50 QAR
|825,321 SDD
|100 QAR
|1,650,640 SDD
|500 QAR
|8,253,210 SDD
|1,000 QAR
|16,506,400 SDD
|5,000 QAR
|82,532,100 SDD
|10,000 QAR
|165,064,000 SDD
1 QAR = 0 SDD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|165.12
|165.13
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|160.83
|156.75
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|163.29
|163.17
波動率
|1.03%
|0.97%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
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