1 QAR 兌 SCR

XE 貨幣轉換器
QAR
SCR
|1 QAR
|3.79592 SCR
|5 QAR
|18.9796 SCR
|10 QAR
|37.9592 SCR
|25 QAR
|94.8979 SCR
|50 QAR
|189.796 SCR
|100 QAR
|379.592 SCR
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|1,000 QAR
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|5,000 QAR
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|37,959.2 SCR
1 QAR = 0 SCR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|4.0876
|4.0876
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|3.7102
|3.6641
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|3.8462
|3.8114
波動率
|3.38%
|3.72%
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