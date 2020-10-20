1 QAR 兌 SBD

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卡塔爾利雅 兌換為 所羅門群島元 最近更新時間：Jul 3, 2024, 10:23 UTC

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SBD
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QAR
1 SBD0.437934 QAR
5 SBD2.18967 QAR
10 SBD4.37934 QAR
25 SBD10.9484 QAR
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500 SBD218.967 QAR
1,000 SBD437.934 QAR
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