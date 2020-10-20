1 QAR 兌 NPR

XE 貨幣轉換器
QAR
NPR
|1 QAR
|36.8166 NPR
|5 QAR
|184.083 NPR
|10 QAR
|368.166 NPR
|25 QAR
|920.415 NPR
|50 QAR
|1,840.83 NPR
|100 QAR
|3,681.66 NPR
|500 QAR
|18,408.3 NPR
|1,000 QAR
|36,816.6 NPR
|5,000 QAR
|184,083 NPR
|10,000 QAR
|368,166 NPR
1 QAR = 0 NPR
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|36.938
|36.941
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|36.712
|36.672
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|36.857
|36.834
波動率
|0.07%
|0.07%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。More 卡塔爾利雅 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 尼泊爾盧比 匯率是 NPR 兌換 USD 匯率。 Nepalese Rupees 的貨幣代碼為 NPR。 貨幣符號為 ₨。More 尼泊爾盧比 info
為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援瞭解更多資訊
, ratings
, ratings
, ratings