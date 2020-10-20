1 QAR 兌 NPR

XE 貨幣轉換器

轉換匯款圖表通知
1

1.00 卡塔爾利雅 =

36.816607 尼泊爾盧比

1 NPR = 0.0271617 QAR

我們的轉換器會使用匯率中間價。這僅供參考。您匯款時不會獲得此匯率。 查看匯款匯率。
檢視匯款報價
卡塔爾利雅 兌換為 尼泊爾盧比 最近更新時間：Sep 29, 2024, 05:04 UTC

將 卡塔爾利雅 轉換為 尼泊爾盧比

qar
QAR
npr
NPR
1 QAR36.8166 NPR
5 QAR184.083 NPR
10 QAR368.166 NPR
25 QAR920.415 NPR
50 QAR1,840.83 NPR
100 QAR3,681.66 NPR
500 QAR18,408.3 NPR
1,000 QAR36,816.6 NPR
5,000 QAR184,083 NPR
10,000 QAR368,166 NPR

將 尼泊爾盧比 轉換為 卡塔爾利雅

npr
NPR
qar
QAR
1 NPR0.0271617 QAR
5 NPR0.135808 QAR
10 NPR0.271617 QAR
25 NPR0.679041 QAR
50 NPR1.35808 QAR
100 NPR2.71617 QAR
500 NPR13.5808 QAR
1,000 NPR27.1617 QAR
5,000 NPR135.808 QAR
10,000 NPR271.617 QAR

QAR 兌換 NPR 圖表

1 QAR = 0 NPR

檢視完整圖表

1 卡塔爾利雅 兌換為 尼泊爾盧比 統計資料

最近 30 天最近 90 天
高位
36.93836.941
低位
36.71236.672
平均
36.85736.834
波動率
0.07%0.07%

貨幣資訊

qar

QAR - 卡塔爾利雅

我們的貨幣排名顯示最熱門的 卡塔爾利雅 匯率是 QAR 兌換 USD 匯率。 Qatari Rials 的貨幣代碼為 QAR。 貨幣符號為 ﷼。

More 卡塔爾利雅 info
npr

NPR - 尼泊爾盧比

我們的貨幣排名顯示最熱門的 尼泊爾盧比 匯率是 NPR 兌換 USD 匯率。 Nepalese Rupees 的貨幣代碼為 NPR。 貨幣符號為 ₨。

More 尼泊爾盧比 info

全球最受歡迎的貨幣工具

XE 國際匯款

快捷安全地上網匯款。即時追蹤和通知外加靈活的遞送和付款選項。

匯款

XE Currency 圖表

為全球任何貨幣配對建立圖表，以查看其貨幣記錄。這些貨幣圖表使用即時中間價匯率，易於使用且非常可靠。

查看圖表

XE 匯率通知

需要知道某個貨幣何時達到特定匯率？「XE 匯率通知」將在所選貨幣配對觸及所需匯率時通知您。

建立通知

XE 貨幣資料 API

為全球 300 多家公司提供商業級匯率支援

瞭解更多資訊
Xe App on iPhone

下載 XE 應用程式

查看即時匯率、安全地匯款、設定匯率通知、接收通知等等。

掃描這裡！

app store svggoogle play svg

超過 11300 萬次全球下載量

, ratings

, ratings

, ratings