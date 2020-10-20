1 QAR 兌 NAD

XE 貨幣轉換器
QAR
NAD
|1 QAR
|5.07769 NAD
|5 QAR
|25.3884 NAD
|10 QAR
|50.7769 NAD
|25 QAR
|126.942 NAD
|50 QAR
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|100 QAR
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|50,776.9 NAD
1 QAR = 0 NAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|5.2107
|5.2838
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|4.9271
|4.9271
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|5.0538
|5.0971
波動率
|0.83%
|0.68%
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